Как работает отечественная фармацевтическая промышленность в период пандемии

Внутренний рынок страны обеспечен всеми необходимыми лекарствами.

Пандемия коронавируса повлияла на многие сферы жизни в Казахстане, и фармацевтическая промышленность - не исключение. В столь тревожное время на передний план вышли сотрудники медицинских организаций, исследовательские лаборатории и фармпроизводители. Последние обеспечивают как рядовых казахстанцев, так и врачей лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и прочими изделиями медицинского назначения.

Наша страна переживает пандемию с марта 2020 года. Коронавирус задал новый темп развития фармацевтической промышленности. Роль отрасли возросла в разы. В связи с этим, редакция zakon.kz узнала, как глобальная пандемия повлияла на ее работу.

Напомним, 6 октября состоялось селекторное заседание Правительства, где был рассмотрен Комплексный план развития фармацевтической промышленности до 2025 года. По итогам 8 месяцев объем производства в отрасли вырос на 34,1% до 81,5 млрд тенге. Также увеличились инвестиции - на 5,2% до 4,1 млрд тенге. Были реализованы 41 проектов, создано свыше пяти тысяч рабочих мест.

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, лекарственная безопасность страны обеспечивается при собственном фармпроизводстве не менее 30%, тогда как Казахстан к 2025 году планирует довести собственное производство до 50% в натуральном выражении. Это станет возможным благодаря реализации комплексного плана.

На сегодняшний день в стране работают как небольшие, так и крупные производители. Одним из них является завод "ЭКО-ФАРМ". Розничная аптечная сеть начала изготавливать медицинскую одежду в 2004 году. Однако в 2020 в связи с пандемией производство по выпуску СИЗ было расширено в разы для недопущения дефицита. Для этого было закуплено дополнительное оборудование, увеличен штат работников, организована трехсменная работа.

Завод выпускает противочумные комплекты многоразового применения, которые изготавливаются из хлопчатобумажной ткани. А также одноразовые защитные комбинезоны с герметизированными швами из нетканого материала. Стоит отметить, что хлопчатобумажная ткань, а также комплектующие к защитным комплектам, поставляются отечественными производителями. Нетканый материал поставляется из зарубежных стран. Импортируемый нетканый материал соответствует международному стандарту. Технология производства регламентирована действующими нормативными актами.

В целях повышения качества и уровня защиты СИЗ специалистами завода изучаются и вносятся улучшения в технологию.

Еще одним производителем является фармацевтическая компания АО "Химфарм" с более чем 240 генерическими препаратами в 12 фармакотерапевтических группах для лечения заболеваний в различных областях терапии.

Фото: АО "Химфарм"

Для нужд государственного обеспечения лекарственными средствами компания поставляет и производит свыше 90 позиций. Она является основным поставщиком лекарственных средств отечественного производства для обеспечения нужд населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

В условиях пандемии компания перестроила производство на безостановочный режим и обеспечила практически круглосуточную работу логистики на поставку сырья и отгрузку готовой продукции.

В приоритете - обеспечение казахстанцев высококачественными и эффективными лекарствами. Главный упор делается поиск и задействование всех возможных производственных резервов и мощностей, на производственную дисциплину, на жесткий контроль соблюдения санитарных норм.

Завод производит основные лекарственные средства, которые ВОЗ классифицирует как жизненно важные. Это антибиотики, кардиологические средства, препараты для лечения острых состояний, заболеваний респираторной системы, антибиотики, средства для лечения желудочно-кишечных, неврологических и психиатрических заболеваний, а также средства или симптоматической терапии и многое другое. Есть специализированные лекарства и для более специфических тяжелых заболеваний, например, для пациентов, находящихся на гемодиализе, или поддерживающая терапия для онкологический больных.

В марте, когда был объявлен режим ЧП и усилены карантинные меры, мы столкнулись, в первую очередь, с проблемой закрытых границ, отмененных транспортировок с другими странами. Это были первые, решающие и ключевые моменты, когда нам очень помогли государственные органы, Министерство здравоохранения РК, Национальная палата предпринимателей "Атамекен", МИИР РК, МИД РК и другие агентства и организации, которые очень эффективно отработали так, чтобы отечественные производители не пострадали от внедренных мер. Для всех фармацевтических производителей и поставщиков был создан "зеленый коридор" для того, чтобы лекарства и субстанции могли беспрепятственно проходить через границу. Поставки в страну не пострадали, и мы смогли привезти все материалы в страну и продолжать работать бесперебойно. Мы создали годовой резерв материалов на случай дополнительных проблем у поставщиков, подготовили резервный запуск дополнительных производственных участков и много другое, что актуально на текущей момент для обеспечения лекарствами граждан нашей страны и работы завода, - рассказал директор завода Рустам Байгарин.

Фото: АО "Химфарм"

К слову, все изделия компании производятся по международному стандарту GMP, четко регламентирующий не только производственный процесс, но и процессы связанные, способные оказывать влияние на качество готового продукта. Строгие требования следования стандарту GMP гарантируют эффективность и безопасность лекарств.

Поставка лекарств - очень большой процесс, который задействует всю систему. В первую очередь утверждается республиканский бюджет на систему здравоохранения страны и затем идет распределение и согласование бюджета по лечебно-профилактическим учреждениям. Формируются потребности и заявки, на основании которых "СК-Фармация" делает закуп лекарств и медицинских изделий в рамках долгосрочных и прямых договоров и тендера. Компания поставляет лекарства на основные склады СК-Фармация. Оттуда уже единый дистрибьютер распределяет по областям и городам.

Фото: АО "Химфарм"

Большинство казахстанских фармпредприятий практически загружены на 100%. В любой момент они готовы переориентироваться для выпуска определенных наименований. Так или иначе, внутренний рынок страны обеспечен всеми необходимыми лекарствами.

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