Мамину рассказали о планах развития производства электромобилей

В столице функционирует более 50 зарядных станций.

Аскар Мамин посетил Национальный автомобильный павильон, где ознакомился с планируемыми к производству в РК моделями электрических автомобилей, сообщает zakon.kz.

О состоянии и перспективах развития казахстанского автопрома электрокаров и мерах по формированию автомобильного экологического хаба для "зеленой экономики" доложили президент объединения юридических лиц "Ассоциация казахстанского автобизнеса" А. Лаврентьев и заместитель генерального директора JAC Motors Юй Ян, председатель правления АО "Фонд развития промышленности" Н. Байбазаров и генеральный директор ТОО "Оператор РОП" М. Кумаргалиев.

В 2021 году в стране планируется произвести 1200 единиц электротранспорта разных моделей, включая автобусы, в 2022 году данный показатель будет доведен до 2000 единиц. Машины будут поставляться на внутренний рынок и экспортироваться за рубеж, - говорится в сообщении на сайте премьер-министра РК.

На сегодняшний день в Нур-Султане функционирует более 50 зарядных станций для электромобилей. Этот список пополнили установленные на территории Национального павильона специальные зоны, которые дают возможность заряжаться 25 электромобилям одновременно.

Главе Правительства были продемонстрированы модели электромобилей JAC IEVS4 и JAC IEV7S, а также полноразмерные кроссоверы NIO ES6 и NIO ES8.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-Министра Р. Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов и др.

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