Токаев и Путин планируют встретиться на форуме в Кокшетау
Встреча планируется в очном формате.
Фото : kp.ru22 октября 2020, 18:04
Ожидается, что президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества на тему "Сотрудничество в сфере экологии и зеленого роста", передает zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе МИД РК, встреча планируется в очном формате.
Межрегиональный форум сотрудничества Казахстана и России пройдет в Кокшетау.
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