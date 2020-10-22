Токаев и Путин планируют встретиться на форуме в Кокшетау

Встреча планируется в очном формате.

Ожидается, что президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества на тему "Сотрудничество в сфере экологии и зеленого роста", передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МИД РК, встреча планируется в очном формате.

Межрегиональный форум сотрудничества Казахстана и России пройдет в Кокшетау.





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