Айжан Есмагамбетова рассказала о второй волне коронавируса

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова в эфире программы "Народный контроль" ответила, верно ли утверждение, что повторная волна более опасна, сообщает zakon.kz.

По ее словам, это все же новая инфекция. До сих пор поведение вируса полностью не изучено. И достоверно предсказать последствия его влияния, как, например, с чумой, нельзя. В случаях с известными возбудителями уже есть утвержденные инструкции по реагированию, по лечению, профилактике. Знания позволяющие изучить COVID-19 появляются по мере развития эпидемии, регистрации новых случаев. Необходимы исследования, в том числе и международные.

При первых случаях регистрации коронавирусной инфекции ее было очень сложно лечить. Клинические протоколы в мире и у нас актуализировались по мере накопления знаний. Сегодня есть уже более-менее устоявшиеся подходы. Но даже этих данных все еще недостаточно.

Все еще нет вакцины. Мы не знаем доподлинно, как формируется иммунитет. Исследований проводится много, но результаты разные. Одни говорят, что коллективного иммунитета может не быть вообще. А имеющееся профилактические меры формируются по мере накопления опыта. То же касается диагностики и лечения, - отметила Айжан Есмагамбетова