В Казахстане продолжается рост заболевания коронавирусом
Всего в стране подтверждено 110 086 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 110 086 случаев, из них:
в городе Алматы - 14607(+44),
в городе Нур-Султан - 14373(+20),
в Атырауской области - 11241(+9),
в Карагандинской области - 10464(+16),
в ВКО - 9090 (+20),
в ЗКО - 6943(+8),
в городе Шымкент - 5220(+1),
в Алматинской области - 5059(+6),
в СКО - 4336(+10),
в Жамбылской области - 4163(+3),
в Павлодарской области - 4115(+20),
в Акмолинской области - 3598(+10),
в Костанайской области - 3568(+6),
в Туркестанской области - 3400(+0),
в Мангистауской области - 3377(+2),
в Актюбинской области - 3280(+2),
в Кызылординской области - 3252(+2).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!