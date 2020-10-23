В Казахстане продолжается рост заболевания коронавирусом

Всего в стране подтверждено 110 086 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 110 086 случаев, из них:

в городе Алматы - 14607(+44),

в городе Нур-Султан - 14373(+20),

в Атырауской области - 11241(+9),

в Карагандинской области - 10464(+16),

в ВКО - 9090 (+20),

в ЗКО - 6943(+8),

в городе Шымкент - 5220(+1),

в Алматинской области - 5059(+6),

в СКО - 4336(+10),

в Жамбылской области - 4163(+3),

в Павлодарской области - 4115(+20),

в Акмолинской области - 3598(+10),

в Костанайской области - 3568(+6),

в Туркестанской области - 3400(+0),

в Мангистауской области - 3377(+2),

в Актюбинской области - 3280(+2),

в Кызылординской области - 3252(+2).

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