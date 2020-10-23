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В Мангистау возобновят работу кинотеатры и тренажерные залы

Кинотеатрам разрешено работать в будние дни до 22:00, а в субботу до 17:00.

Фото : openbusiness23 октября 2020, 08:13

В Мангистауской области карантинные требования поэтапно будут ослаблены с 00:00 23 октября, сообщает zakon.kz.

21 октября вышло новое постановление главного санитарного врача области.

Торговые дома, торгово- развлекательные центры, крытые рынки в Мангистау теперь будут работать до 17:00 по субботам. Кинотеатрам и спортивным залам разрешается работать при заполняемости не более 30%. Посетители должны носить маски и соблюдать дистанцию. Также кинотеатры откроются 26 октября с соблюдением этих мер безопасности.

Также при этих же мерах безопасности 26 октября откроются кинотеатры. Им разрешено работать в будние дни (с понедельника по пятницу) до 22:00, а в субботу до 17:00. В воскресенье кинотеатры приостановят работу.

Работа детских дошкольных заведений (кроме дежурных групп в детских садах) бильярдных клубов, функционирование компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов и ночных клубов в Мангистауской области по-прежнему запрещено.


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