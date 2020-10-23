Новые случаи пневмонии зарегистрированы в Казахстане
Всего с 1 августа зарегистрировано заболевших 36 567.
Фото : Shutterstoc23 октября 2020, 09:03
Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 23 октября предоставили в Минздраве РК, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зафиксированы 186 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 27 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36567, летальных случаев - 391, выздоровевших - 28390.
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