Новые случаи пневмонии зарегистрированы в Казахстане

Всего с 1 августа зарегистрировано заболевших 36 567.

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 23 октября предоставили в Минздраве РК, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 186 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 27 человек выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36567, летальных случаев - 391, выздоровевших - 28390.

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