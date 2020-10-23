Гладко стелете: выбоины, ямы и ухабы за миллиарды тенге

Особенности отечественного дорожного строительства.

"Сел за руль и... поскакал!" — так иногда с горечью шутят отечественные водители. И в этой шутке, лишь небольшая доля шутки.

Реальность такова, что более половины всех дорог страны находится в неудовлетворительном состоянии. Если к этому еще прибавить неправильно нарисованную разметку, неверно установленный (или вовсе не установленный) дорожный знак, не почищенные (в зимний период) дороги, то картина складывается совсем не радужная.

Если брать качество дорог в разрезе областей, то самый большой процент, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в Западно-Казахстанской области - 69% (!) от общей сети в регионе. Самые хорошие дороги в Мангистауской области, но там и протяженность дорог не большая. Из крупных городов худшие в Атырау, лучшие в Петропавловске, хотя и они далеки от идеала, - говорит генеральный директор РГП "Национальный центр качества дорожных активов" Замир Сагинов.

Бюджет страны ежегодно тратит миллиарды тенге на ремонт дорог, но на общем качестве их состояния, к сожалению, это не сильно влияет. Со слов сотрудников РГП "Национальный центр качества дорожных активов", первичная проблема заключается в том, что у заказчиков, а именно местных, районных и областных акиматов, нет в штате квалифицированных специалистов в этой сфере. Вторая проблема — технический надзор.

Технический надзор, их специалисты должны вести детальный операционный контроль: от начала проекта, до конца – до его приемки. Однако у них более 500-600 объектов по всему Казахстану. У одного инспектора технадзора 10-15 объектов. Он физически за месяц не успевает посетить все объекты, так как они находятся в разных районах и областях. Хотя он ежедневно должен присутствовать на объекте и на всех стадиях смотреть за качеством его исполнения, — рассказывает начальник производственно-технического отдела РГП "Национальный центр качества дорожных активов" Дархан Сайлауов.

Почему бюджетные деньги, укатанные в асфальт, не служат верой и правдой положенные по нормам годы? Кто-то несёт за это ответственность? Узнала корреспондент "Первого канала "Евразия" Эльмира Ишмухаметова. Смотрите в программе "Аналитика" в это воскресенье, 25 октября в 20:00.

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