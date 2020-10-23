Подросток из Темиртау хотел помочь семье и чуть не погиб на стройке

Он упал со второго этажа стройки.

15-летний житель Темиртау пострадал на строительной площадке. Подросток хотел помочь своей семье и устроился на подработку, не сообщив об этом маме, передает zakon.kz.

Слова матери передает фонд #НеМолчиKZ. Так, подросток с двумя друзьями проработали на стройке всего два дня. Сообщается, что на площадке им не объяснили технику безопасности и не выдали средства защиты. 12 октября он упал со второго этажа стройки. У него началось кровоизлияние в мозг, образовалась гематома. Ребенка госпитализировали в больницу в Караганде.

Спустя 3 дня сыну сделали операцию на мозге, так как состояние ухудшилось. Ребенку еле жизнь спасли, спасибо нейрохирургу за профессионализм Саяту Капановичу. Операция длилась четыре часа, состояние предкомное. В данный момент прошло уже семь дней после операции, сын не разговаривает, состояние тяжелое, лечащий врач не дает никаких прогнозов, - рассказала мать подростка Зауреш, воспитывающая трехмесячного грудничка.

13 октября Зауреш подала заявление в отдел Старогородской полиции. По ее словам, фирма на связь не выходит. Они ссылаются на то, что подросток работал неофициально.

В ДП Карагандинской области сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.277 ч.1 УК РК.

Несовершеннолетний находится на лечении, по результатам будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Направлен запрос на проведение акта расследования в инспекцию труда, - сообщили в полиции.

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