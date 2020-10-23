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Астанчане, прилетевшие из Египта без ПЦР-справок, сбежали из аэропорта

Позднее их доставили в карантинный стационар.

Фото : azattyq-ruhy.kz23 октября 2020, 10:10

Два столичных жителя, прилетевшие из Египта без справки, пытались избежать карантина, сообщает zakon.kz.

По информации главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова, в ночь на 23 октября двое жителей Нур-Султана, прибывшие с Шарм-эль-Шейх без справок ПЦР, сбежали с аэропорта при посадке в специальный автобус для карантинизации для сдачи ПЦР-анализа.

Незамедлительно сотрудниками транспортной полиции было установлено местонахождение указанных лиц, которых позднее доставили в карантинный стационар.

Также стало известно, что в ночь на 23 октября прибыло 11 международных авиарейсов, 1291 пассажир, в том числе со справками - 962, без справок - 329 граждан Казахстана.


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