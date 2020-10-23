23 октября отмечается Всемирный день снежного барса

Снежный барс внесен в Красную Книгу Казахстана и сегодня, в нашей стране насчитывается от 130 до 150 особей.

За последние 40 лет популяция ирбиса в Казахстане сократилась с 180-200 особей до 130-150. В мире же по разным данным насчитывается всего от 3 до 7 тысяч барсов в 12 странах мира, сообщает zakon.kz.

Из-за сокращения популяции и риска оказаться в числе вымирающих видов снежный барс занесен в Красную книгу.

В рамках совместного проекта ПРООН и Правительства Казахстана при финансовой поддержке Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) в Казахстане проводятся работы по снижению угроз для снежного барса: устанавливаются точные ареалы обитания ирбисов, закупается специальное оборудование для наблюдения за ними и их кормовой базой, проводятся полевые исследования и работа с местным населением.

ПРООН на протяжении нескольких лет ведет работу по защите и сохранению снежного барса в Казахстане. В целях совершенствования мониторинга популяции редких животных, включая ирбиса, мы передали 25 квадрокоптеров и 294 фотоловушек 13 особо охраняемым природным паркам в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областях, - отметил Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.

Международный день снежного барса, учрежденный в октябре 2013 года в Бишкеке на Всемирном форуме по сохранению ирбиса, призван повысить осведомленность общественности о рисках исчезновения этого вида животного.

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