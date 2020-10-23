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Доллар немного подешевел к концу недели

Курс доллара снизился на 0,58 тенге.

Фото : rg.ru23 октября 2020, 11:12

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс евро составил 428,10 тенге, снизившись на 0,58 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 427-428,5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов 23 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,15%, составив $40,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре уменьшились на 0,09% — до $42,42 за баррель.


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