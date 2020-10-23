Доллар немного подешевел к концу недели

Курс доллара снизился на 0,58 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс евро составил 428,10 тенге, снизившись на 0,58 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 427-428,5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов 23 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,15%, составив $40,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре уменьшились на 0,09% — до $42,42 за баррель.

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