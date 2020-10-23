Сдавших ПЦР-тест людей будут контролировать с помощью 5G — фейк

Это не первый миф вокруг сети нового формата.

В социальных сетях и мессенджерах активно распространяется очередная фейковая информация, передает zakon.kz.

Автор утверждает, что некий немецкий врач изучил зонды для забора ПЦР-тестов и обнаружил в них металлические скобы. Они, по заявлениям некоторых пользователей, будут оставаться в носоглотке и принимать сигнал 5G, с помощью которого будут контролировать человеческий разум.

На сайте Stopfake.kz рассказали, почему эта теория безосновательна.

Во-первых, ПЦР-тесты берутся с помощью специальных зондов из полистирола с вискозными тампонами. Никаких металлических деталей в них нет.

Во-вторых, 5G невозможно использовать для контроля разума. Это всего лишь стандарт мобильной связи нового поколения. Он работает по тому же принципу, что и существующие и привычные нам 3G и 4G. Случаев, когда чьим-то разумом в буквальном смысле завладевали с их помощью, в мире не было.

Отличие 5G заключается в том, что этот формат обеспечит более высокую пропускную способность, а значит, сделает широкополосный интернет доступнее. При этом первая базовая станция Pre-5G была запущена еще в 2015 году в Барселоне. В 2016 эту технологию впервые испытали в России. Тогда она обеспечила скорость передачи данных 4,5 Гбит/сек.

В-третьих, не секрет, что существующие сигналы 3G и 4G невозможно поймать при помощи куска металла. Это же утверждение будет справедливо и для соединения с сетью нового формата. Для этого потребуется смартфон, планшет или другое устройство, имеющее хотя бы одну антенну и способное подключаться к Интернету. На сегодняшний день не существует антенн настолько маленьких, чтобы можно было различить их лишь под микроскопом.

Таким образом, утверждение о "подсадке" металлических 5G-передатчиков с помощью ПЦР-тестов просто не может быть правдой.

Как отмечается, это не первый миф вокруг сети нового формата.

Ранее пользователи Сети заявляли, что сети 5G распространяют COVID-19. Это утверждение опровергли в ВОЗ, сообщив, что вирусы не могут распространяться с помощью радио и интернет-сигналов.

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