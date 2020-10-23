Ввод в эксплуатацию Тургусунской ГЭС ожидается в 1 квартале 2021 года

Проектные сроки по вводу объекта в строй до конца 2020 года были сдвинуты из-за ограничительных мер.

В настоящее время, строительно-монтажные работы по основным сооружениям и монтажу гидромеханического оборудования гидроэлектростанции выполнены более чем на 95 процентов.

Строительство Тургусунской ГЭС в ВКО мощностью 24,9 МВт на реке Тургусун, начатое в 2016 году, близится к завершению. Проектные сроки по вводу объекта в строй до конца 2020 года были сдвинуты из-за ограничительных мер, принятых в Казахстане в условиях пандемии: с февраля и до середины октября текущего года китайские специалисты ЕРС подрядчика не могли въехать на территорию Республики Казахстан для продолжения работ по монтажу основного гидросилового и вспомогательного оборудования. 16 октября специалисты из КНР в полном составе прибыли в Казахстан и приступили к работе. На сегодняшний день выполнен монтаж агрегата №1, без проведения пусконаладочных работ, ведутся подготовительные работы по монтажу агрегатов №2 и №3. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию ГЭС планируется в конце первого квартала 2021 г.

По словам директора ТОО "Тургусун-1" Калаубека Баймуханбетова, в настоящее время на строительной площадке находятся 17 китайских и казахстанских специалистов. До конца года к монтажным работам планируется привлечь до 50 человек, из числа местных профессионалов. После ввода в строй объекта обслуживание и эксплуатацию ГЭС будет производить казахстанская сторона.

Ввод в строй Тургусунской ГЭС позволит снизить себестоимость производства электроэнергии и сократить ее дефицит на 78 млн кВтч в год в Восточно-Казахстанской области, создаст новые рабочие места в количестве 15 человек в эксплуатационной фазе. Также с запуском Тургусунской ГЭС прогнозируется сокращение выбросов оксидов углерода в атмосферу на 680 тонн в год в ВКО. Этот проект является одним из основных в портфеле зеленых инвестиций фонда АО "Казына Капитал Менеджмент".

Проект строительства Тургусунской ГЭС реализуется благодаря финансовой поддержке АО "Казына Капитал Менеджмент", АО "Банк Развития Казахстана", АО "Фонд развития промышленности" и за счет собственных средств ТОО "Тургусун-1".

Справка:

АО "Kазына Капитал Менеджмент" – фонд фондов прямых инвестиций, созданный в 2007 году, основной миссией которого является развитие инфраструктуры private equity в Казахстане в целях содействия устойчивому экономическому развитию Казахстана. Является дочерней организацией АО "НУХ "Байтерек". Дополнительную информацию можно найти на сайте.

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