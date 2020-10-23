Невозможное становится реальностью: BI Group презентовала умные дома

Вчера, 22 октября лидер строительной отрасли BI Group провел презентацию инновационной экосистемы клиентских сервисов, которые делают жизнь комфортнее.

На демонстрацию зарегистрировались свыше 22 тыс. человек, что является рекордным числом в стране для подобного рода мероприятия. Ажиотаж легко объяснить. Дело в том, что не все даже самые крупные девелоперы мира внедряют экосистемы, способные в разы повысить комфорт в домах.

Цифровые онлайн-сервисы помогают каждому клиенту BI решать бытовые вопросы в один клик через смартфон и уделять больше времени для себя, своих близких и друзей.

В этом году нашей компании исполнилось 25 лет. За это время мы ввели более 4 млн квадратных метров жилья, где проживает более 200 тысяч счастливых людей. За время развития компания далеко продвинулась в сфере диджитал. Мы хотим рассказать об уникальных для Казахстана цифровых сервисах, созданных для наших клиентов. Которые именно сейчас в период мировой пандемии становятся особенно актуальными, - рассказал на презентации руководитель BI Group Айдын Рахимбаев.

Кризис – это пора возможностей. IT-команда BI Group создала онлайн-сервис по приобретению недвижимости с помощью одной кнопки в смартфоне BI Click. С помощью этого сервиса можно приобрести квартиру от застройщика, не обращаясь в офисы продаж.

Клиентам не нужно отрываться от личных дел. Можно ознакомиться с текущими условиями продажи квартиры и отслеживать ход строительства с помощью видеокамер. Также с помощью сервиса можно посмотреть 3D-визуализацию желаемой планировки с панорамным видом 360°.

BI Click – сервис, который сопровождает клиента с момента поиска до момента заселения.

Кроме этого, на презентации был представлен специальный сервис для ремонта – Smart Remont.

Уникальный продукт, аналогов которому нет в Казахстане, позволит сэкономить силы, время и деньги. С его помощью можно выбрать дизайн жилья, подобрать технику и мебель. Также клиентам будут доступны лучшие цены от партнеров BI Group.

Для тех, кто хочет сдать свою квартиру, был представлен сервис BI Rent, который позволит решить этот вопрос без комиссии риелторов. Все необходимые процедуры выполняются через смартфон.

Еще одним интересным решением является BI Clients. С помощью этого сервиса можно следить за расходами по дому и получать отчеты по выполненным работам. Нужно принять решение по дому среди жильцов? Достаточно запустить голосование через смартфон – не нужно никаких бумаг и обходов по квартирам.

Один из самых интересных продуктов – система Connected Home. Установленные в квартире датчики безопасности, подключенные к смартфону, позволят клиентам не беспокоиться о форс-мажорных ситуациях. Так, уезжая из дома, больше не придется "волноваться об утюге". Система отключит все электропитание в доме, кроме интернета и холодильника.

Для комфортного отдыха предусмотрены датчики температуры и влажности. С их помощью можно настроить нужную "погоду". В системе реализована возможность управления голосовыми командами.

Все представленные на презентации сервисы экосистемы доступны в одном приложении – BIG App. Уникальный продукт даст клиентам комфортную и безопасную жизнь в доме. Приложение BIG App сопровождает клиента от момента покупки квартиры до сервиса и заказа продуктов с доставкой на дом.

Мы верим, что прогресс - самолет который летит вперед и его не остановить, - заключил глава BI Group.

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