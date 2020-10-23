Токаев рассказал, как должна развиваться судебная система в Казахстане

Судьям необходимы не только новые знания, но и кардинальное изменение мышления.

Как должен проходить процесс развития судебной системы, рассказал на VIII съезде судей Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается процессов в суде, необходимо учитывать интересы инвесторов, граждан и предпринимателей. Наши законы не отличаются от международных. Разница только в понимании и применении. В развитых государствах очень хорошо используются человеческие ресурсы. Акцент ставится также на современные технологии. Одним словом, все это ориентировано на человека и ради человека. Мы делаем реформы, но когда дело доходит до конкретики, многие перестраховываются и борются за полномочия. Из-за этого мы не видим результатов и не можем видеть изменений, — объяснил Президент.

Для этого, по его словам, необходимо переформировать судебную систему и успешно ее реализовывать, а чтобы в этом был прогресс необходимо обратить внимание на профессионализм судей и качество правосудия.

Все это будет достигнуто в случае, если будут учтены ряд приоритетных направлений. Во-первых, это права человека и верховенство права.

Глава государства заявил, что судейскому корпусу следует в каждодневной работе основываться на ценностях и принципах составляющих содержание прав и свобод человека. Судьям в свою очередь нужны не только новые знания, но и кардинальное изменение мышления.

В то же время отечественные и международные эксперты считают, что судьи продолжают зависеть от председателей судов и коллегий. Другая серьезная проблема – это продолжающаяся зависимость от правоохранительных органов.

Ни у кого не должно возникать даже сомнений насчет независимости судей. Граждане, бизнес, инвесторы должны быть уверены, что казахстанские суды выносят беспристрастные и справедливые решения. Кроме того, в последнее время нередки случаи, когда судьи подвергаются давлению со стороны СМИ и социальных сетей. Бывает, что следствие еще идет, дело не передано в суд, а отдельные журналисты и блогеры уже нагнетают ситуацию, публично предрекают решение судьи. Здесь, кстати, есть вина и некоторых правоохранительных органов, которые как было сегодня сказано, спешат с объявлением принятых мер. И как бы априори объявляют людей преступниками. Гласность, открытость СМИ, категорически нельзя использовать для давления на суд, правосудие должно вершиться только в зале суда и только по итогам судебного процесса, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что каждый судья лично несет ответственность за свои действия и решения, а за факты давления на суд нужно отвечать по закону.

Другое направление, на которое обратили внимание в ходе съезда — профессиональный судейский корпус. В суды следует привлекать специалистов свободно разбирающихся в сложнейших вопросах экономики и права, а репутация судей должна быть безупречной с прозрачным и публичным процессом отбора кандидатов.

В большинстве развитых стран требования к судьям настолько высоки, что даже незначительный проступок в прошлом может стать причиной отказа в должности. Считаю, что подобная практика должна быть в Казахстане. Есть вопросы и к академию правосудия. В настоящее время 7 из 60 выпускников идут в судьи. При этом их подготовка финансируется из госбюджета. На стажировки они получают 70 % от оклада. Академии правосудия есть над чем поработать, — сказал глава государства.

Также, по его словам, доверие общества к государству серьезно подрывает коррупция. Он признался, что по-прежнему получает немало писем и обращений о нелицеприятных фактах, и предлагает ужесточать спрос с судей, нарушивших закон.

Помимо жестких мер Токаев сказал о необходимости культивировать соответствующую судебную этику на процессах, в коллективе и в обществе, которая также будет обязательной для адвокатов и юридических консультантов. Подобная практика существует во многих странах.

Серьезное внимание обратил на условия, в которых работают судьи. Президент согласился с выступлением судьи Алматинского городского суда, которая сказала о том, что судьи работают в неподобающих условиях, заверив, что даст соответствующее поручение правительству с тем, чтобы обратить самое пристальное внимание на существующую проблему.

Оптимизация судебных процессов и внедрение бесконфликтных механизмов разрешения споров - это очень серьезная проблема. Бюрократизация судебного процесса, чрезмерно регламентированные процедуры ведут к волоките и порождают в обществе справедливую критику. Поэтому в судах нужно внедрять клиентоориентированные подходы к работе с людьми... Судебный процесс должен быть понятным и удобным. Граждане не обязаны разбираться во всех процедурных хитросплетениях, — сказал глава государства.

Он напомнил, что в отдельных судах были открыты фронт-офисы, поэтому этот опыт следует целенаправленно масштабировать, чтобы все бизнес процессы судопроизводства были выверены с точки зрения здравого смысла элементарной логики.

Для этого необходимо исключить ненужные процедуры и регламенты. Недавно был принят административно-процедурный процессуальный кодекс, призванный устранить волокиту и упростить жизнь судебных процессов.

Другой важный момент – единообразие и последовательность судебной практики. В условиях растущей открытости общества суды должны выстраивать открытый диалог с общественными институтами через разнообразные каналы коммуникации. Судам нужна эффективная стратегия по взаимодействию с общественностью и СМИ, — заключил Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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