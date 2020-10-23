В Казахстане узаконят подачу петиций
В настоящее время разрабатывается соответствующая нормативно-правовая база.
Фото : googleusercontent.com23 октября 2020, 13:35
В Казахстане законодательно закрепят понятие "петиция", передает корреспондент zakon.kz.
Как отметила министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева, ведомством был изучен опыт около 30 стран, где действуют петиции.
Во многих странах понятие "петиция" является электронной формой коллективного обращения и регулируется на законодательном уровне. В Казахстане разрабатывается соответствующая нормативно-правовая база, которая четко закрепит понятие "петиция", а также будет регламентировать порядок ее подачи и рассмотрение, - сказала министр на брифинге в СЦК.
Напомним, такое предложение звучало еще в 2019 году.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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