В Казахстане узаконят подачу петиций

В настоящее время разрабатывается соответствующая нормативно-правовая база.

В Казахстане законодательно закрепят понятие "петиция", передает корреспондент zakon.kz.

Как отметила министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева, ведомством был изучен опыт около 30 стран, где действуют петиции.

Во многих странах понятие "петиция" является электронной формой коллективного обращения и регулируется на законодательном уровне. В Казахстане разрабатывается соответствующая нормативно-правовая база, которая четко закрепит понятие "петиция", а также будет регламентировать порядок ее подачи и рассмотрение, - сказала министр на брифинге в СЦК.

Напомним, такое предложение звучало еще в 2019 году.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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