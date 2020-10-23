Алматинцы передали петицию против "Бората" Генконсульству США

Они потребовали, чтобы Саша Барон Коэн попросил прощения у казахстанцев.

Алматинцы пришли к Генеральному консульству США и вручили петицию против показа второй части фильма "Борат" британского комика Саши Барона Коэна, передает zakon.kz.

Мы сходили (в Генеральное консульство США - ред.) с группой парней - патриотов Казахстана. Туда впустили двух человек, мы передали петицию пресс-атташе. Мы потребовали, чтобы автора фильма Сашу Барона Коэна и всех организаторов, которые нанесли урон нашим традициям, привлекли к ответственности. Чтобы они попросили прощения у казахского народа за то, что сделали, - сказал один из активистов Азамат Галымжанулы.

В петиции, которую подписали около 50 человек, написано, что казахстанские патриоты против выхода фильма. Они требуют, чтобы актер Саша Барон Коэн попросил прощения за фильм и чтобы причастных к нанесению ущерба национальной безопасности Казахстана привлекли к ответственности.

Напомним, в 2006 году на экраны кинотеатров вышла комедия британского комика Саши Барона Коэна "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана". В нем рассказывается о похождениях казахстанского журналиста, снимающего документальный фильм об Америке.

Если коротко, то Борат показывает казахстанцев женоненавистниками, расистами, антисемитами и гомофобами. Герой говорит, что Казахстан - главный в мире производитель навоза, его страна – демократическое государство, в которой с 2003 года женщинам разрешено ездить в автобусах. Фильм также изобилует грубыми шутками в адрес казахстанцев.

У "Бората" был оглушительный успех. Фильм обошелся в 18 миллионов долларов, а собрал более 260 миллионов долларов. Сам Саша Барон Коэн получил "Золотой глобус" за лучшую комедийную роль.

Тогда в Казахстане картину не показали по просьбе Министерства иностранных дел. В России вовсе запретили к прокату.

Фильм комментировал даже Первый Президент Нурсултан Назарбаев.

Может быть, этот журналист Борат Сагдиев здесь присутствует? Я бы хотел с ним поговорить, - пошутил Елбасы на пресс-конференции в Лондоне.

Назарбаев напомнил, что Саша Барон Коэн "никогда не был в Казахстане, фильм снимался в бедной румынской деревне, в роли казахов выступали нищие цыгане, а в роли пьяных казахов - пьяные американские студенты". Он призвал относиться к Борату с юмором, а о реальном имидже Казахстана судить по конкретным достижениям страны.

Спустя несколько лет в МИД признали, что "Борат" сделал прекрасную рекламу стране, хотя в проект не было вложено ни одного тенге. Министр иностранных дел Ержан Казыханов поблагодарил Сашу Барона Коэна за то, что после фильма количество выдаваемых въездных виз значительно выросло.

В конце августа этого года стало известно, что комик снял вторую часть нашумевшей картины. Она называется "Борат: Дар порнографической обезьяны вице-премьеру Микаэлю Пенсу на благо недавно уменьшившегося народа Казахстана". В ответ казахстанцы запустили хештег #cancelborat (отменить Бората - ред.) против его показа.

Свое мнение по поводу выхода второй части "Бората" вы можете выразить здесь.

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