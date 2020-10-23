В Атырау открылся центр выявления и поддержки талантов

Центр осуществляет такие функции, как планирование работы с одаренными детьми, выявление талантов и оказание им педагогической и психологической поддержки.

В регионе приступил к работе "Центр выявления и поддержки талантов" управления образования Атырауской области, сообщает zakon.kz.

По словам руководителя областного управления образования Саткана Есенгалиева, заново созданное государственное учреждение продолжит работу в новом направлении, выявляя таланты и поддерживая школьников.

Открытие центра стало долгожданным событием для всех атырауцев, особенно для школьников и их родителей. Если в будущем наши ученики будут развивать свои таланты, уникальные способности, то это непременно прославит не только регион, но и нашу страну. Цель государственного учреждения - удовлетворение потребностей одаренных детей и других заинтересованных сторон. Мы уверены, что специалисты будут работать только в этом направлении, и регион покажет хорошие результаты, - сказал глава учреждения.

Центр осуществляет такие функции, как планирование работы с одаренными детьми, выявление талантов и оказание им педагогической и психологической поддержки. Наиглавнейшей задачей также является организация и проведение интеллектуальных мероприятий по общеобразовательным предметам на республиканском и международном уровнях.



Отметим, что ранее "Центр выявления и поддержки талантов" с 2012 года работал как отдел "Дарын" Методического центра управления образования Атырауской области.

Отметим, что "Центр выявления и поддержки талантов" находится по адресу проспект Абулхаир хана, 58.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!