В Павлодаре построили модульный инфекционный госпиталь

Кроме того, в Павлодарской области на случай очередной волны заболевания сформирован кадровый резерв в 580 медицинских работников.

В Павлодаре состоялась презентация сданного в эксплуатацию модульного инфекционного госпиталя. В ней принял участие аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, сообщает его пресс-служба.

Госпиталь общей площадью 6 800 квадратных метров рассчитан на 200 койко-мест и состоит из отделения реанимации на 20 мест, малой операционной, лаборатории для проведения ПЦР-анализов, экспресс-лаборатории, кабинетов компьютерной томографии, рентгенографии, УЗИ, электрокардиографии и бронхоскопии. В модульных блоках стационара находятся двухместные палаты, имеющие отдельные санитарные узлы.

В кратчайшие сроки построили очень нужный современный инфекционный госпиталь, оснащенный самым новым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи, в том числе компьютерным томографом, цифровым рентген-аппаратом, также имеется централизованная подача кислорода во все палаты, - говорит Арман Мусабеков, директор Областной больницы им. Г. Султанова, подразделением которой стал новый госпиталь.

В проект нового медицинского учреждения вошло и его полное оснащение необходимой техникой и мебелью. В числе прочего в госпитале имеются 24 аппарата искусственной вентиляции легких и система подачи кислорода к каждой койке.

Все, что касается здоровья, — это всегда высочайшая ответственность. Мы полагаем, что созданная инфраструктура позволит справляться с поставленными задачами. Хотелось бы, конечно, чтобы госпиталь был как можно меньше задействован, чтобы не было сверхнагрузки. Я благодарю строителей, которые работали в несколько смен круглосуточно, - обратился к медикам и представителям подрядной организации Абылкаир Скаков. - Здоровья и удачи вам, берегите себя, берегите жителей нашей области.

Аким Павлодарской области отдельно поблагодарил все медицинское сообщество региона за самоотверженный труд в пиковый период пандемии и рассказал о подготовке системы здравоохранения к возможной новой волне КВИ. Одно из ключевых направлений этой работы – усиление ресурсного обеспечения сферы.

Число реанимобилей в ближайшее время будет доведено до 109. Таким образом мы практически на 100% обеспечим нашу систему здравоохранения санитарным автотранспортом. Уже удвоили количество аппаратов искусственной вентиляции легких, до середины ноября утроим этот показатель. Количество кислородных точек в общем будет увеличено в шесть раз. Введены две новые ПЦР-лаборатории, планируется запуск еще двух, - сообщил Абылкаир Скаков, в очередной раз призвав земляков к соблюдению мер безопасности и эпидемиологической настороженности.

Кроме того, в Павлодарской области на случай очередной волны заболевания сформирован кадровый резерв в 580 медицинских работников. В новом госпитале планируют задействовать до 88 опытных врачей и 240 других медработников – в зависимости от степени нагрузки на медучреждение.

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