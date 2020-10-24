В Казахстане за сутки 6 человек скончались от коронавируса и пневмонии

Всего в стране выявлены 110 250 заболевших коронавирусом.

За сутки 6 человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане, передает zakon.kz.

За сутки 4 человека скончались от коронавируса. Также зафиксировано 2 смерти от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции.

Всего в стране выявлены 110 250 заболевших коронавирусом, из них 105 566 человек вылечились. ОТ КВИ скончались 1 815 человек.

С 1 августа зарегистрировано: заболевших пневмонией с признаками коронавируса – 36 732, летальных случаев - 393, выздоровевших - 28 442.

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