Казахстанец Иманбек Зейкенов выпустил клип совместно с Usher и Marshmello

Артисты выпустили трек под названием "Too much".

Популярный музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов записал трек и выпустил клип совместно с Usher и Marshmello, сообщает zakon.kz.

Imanbek сделал себе имя ремиксом на "Roses" SAINt JHN, который в его версии стал хитом, заработал по миру свыше 60 "платин" и провел несколько недель в топ-10 чарта Billboard Hot 100.

Артисты выпустили трек под названием "Too much". Клип на песню набрал свыше 690 тыс. просмотров на YouTube.

О совместной работе артисты сообщили на своих страничках в Instagram.

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