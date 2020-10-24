Казахстанец Иманбек Зейкенов выпустил клип совместно с Usher и Marshmello
Артисты выпустили трек под названием "Too much".
Фото : the-flow24 октября 2020, 13:09
Популярный музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов записал трек и выпустил клип совместно с Usher и Marshmello, сообщает zakon.kz.
Imanbek сделал себе имя ремиксом на "Roses" SAINt JHN, который в его версии стал хитом, заработал по миру свыше 60 "платин" и провел несколько недель в топ-10 чарта Billboard Hot 100.
Артисты выпустили трек под названием "Too much". Клип на песню набрал свыше 690 тыс. просмотров на YouTube.
О совместной работе артисты сообщили на своих страничках в Instagram.
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Finally out!! ???? @marshmellomusic @usher @effectiverecords @rcarecords
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Finally out!! ???? @marshmellomusic @usher @effectiverecords @rcarecords
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