Горячие новости
Читайте также

Казахстанец Иманбек Зейкенов выпустил клип совместно с Usher и Marshmello

Артисты выпустили трек под названием "Too much".

Фото : the-flow24 октября 2020, 13:09

Популярный музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов записал трек и выпустил клип совместно с Usher и Marshmello, сообщает zakon.kz.

Imanbek сделал себе имя ремиксом на "Roses" SAINt JHN, который в его версии стал хитом, заработал по миру свыше 60 "платин" и провел несколько недель в топ-10 чарта Billboard Hot 100.

Артисты выпустили трек под названием "Too much". Клип на песню набрал свыше 690 тыс. просмотров на YouTube.

О совместной работе артисты сообщили на своих страничках в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Finally out!! ???? @marshmellomusic @usher @effectiverecords @rcarecords

Публикация от Imanbek Musiс (@imanbekmusic) 22 Окт 2020 в 9:44 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Finally out!! ???? @marshmellomusic @usher @effectiverecords @rcarecords

Публикация от Imanbek Musiс (@imanbekmusic) 22 Окт 2020 в 9:44 PDT


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты