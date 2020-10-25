Последний бой Хабиба - боец в третий раз отстоял титул чемпиона

Джастин Гейджи попался на удушающий прием и "уснул", не захотев сдаваться.

В главном противостоянии за титул чемпиона в легком весе встретились российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи, сообщает zakon.kz.

Бой состоялся в ночь с 24 по 25 октября в Абу-Даби и закончился убедительной победой дагестанца.

Джастин Гейджи попался на удушающий прием и "уснул", не захотев сдаваться.

Для Нурмагомедова это была уже третья защита титула. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье. Что касается Гейджи, то он стал временным чемпионом в мае 2020 года, когда победил Тони Фергюсона.

Нурмагомедову – 32 года, он провел 28 боев в смешанных единоборствах, выиграв все. Гейджи – 31 год, на его счету 24 боя – 22 победы, два поражения.

Шоу проходило без зрителей из-за пандемии коронавируса.

В интервью после боя, Хабиб заявил, что это был его последний бой и он уходит из большого спорта. После смерти отца он обещал матери больше не драться.

Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все. У меня осталась только мама. Я бы хотел ей уделить больше времени, - сказал Хабиб.

Здесь же он добавил, что надеется стать лучшим в рейтинге. У него 29 побед и ни одного поражения!

Напоследок Хабиб обратился "ко всем русскоговорящим" со словами благодарности, что все время поддерживали его.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!