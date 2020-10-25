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Массовая драка между казахами и курдами произошла в России

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются зачинщики.

Фото : БАЗА25 октября 2020, 08:42

В Саратовской области произошел межнациональный конфликт, сообщает zakon.kz со ссылкой на СарИнформ".

Сегодня в Дергачах Саратовской области обострился конфликт между представителями казахской и курдской диаспор, - сообщил информированный источник информагентства..

Ссора началась еще 21 октября, во время "проводов" в армию молодого казаха. Как отмечает информированный источник, между молодыми людьми различных национальностей произошла "пьяная драка", к которой подключились сторонники конфликтующих.

По словам собеседника информагентства, курды, проживающие в Дергачах, позвали на помощь "братьев".

Успокоить собравшихся курдов и казахов удалось только после прибытия "старейшин" с обеих сторон. В частности, со стороны казахской общины присутствовал один из лидеров общины. Также на место прибыла полиция.

На следующий день в отделении полиции состоялась встреча лидера общины с отцом курда - зачинщика конфликта. Стороны договорились о содействии в разрешении конфликтов, а также условились на том, что не имеют претензий к друг другу, - рассказал источник.

Но, по его словам, сегодня произошел еще один серьезный конфликт.

Сегодня в Дергачи съехались курды из других районов для противостояния местным казахам. При этом они заявляют в своих кругах, что казахи разжигают национальную ненависть, а долг курдов помогать друг другу и не давать в обиду, - отметил источник.

По информации агентства, сегодня опять было обострение национального конфликта. В Дергачи вечером выезжал вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров в компании руководителей правоохранительных органов.

"Они (конфликтующие) что-то пытались сделать, но полиция сработала вовремя, мы уже уехали, там сейчас дежурят - все спокойно", - рассказал Пивоваров.

"24 октября сотрудники полиции пресекли конфликт между жителями Дергачевского района Саратовской области. В результате оперативного реагирования и принятых мер нарушений общественного порядка не допущено, пострадавших среди участников конфликта нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.


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