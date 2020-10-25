Назван быстрый способ избавиться от похмелья

В течение дня нарколог рекомендовал принимать витамины и препараты, содержащие калий и магний.

Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как быстро восстановить организм после выпитого накануне алкоголя, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в первую очередь стоит принять контрастный душ, попеременно включая то горячую, то холодную воду на пять секунд. После этого необходимо восстановить водно-электролитный баланс организма.

Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, — сказал врач.

Казанцев отметил, что при похмелье также важно правильно позавтракать. Одним из вариантов может быть не пережаренный омлет.

В течение дня нарколог рекомендовал принимать витамины и препараты, содержащие калий и магний.

Можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты — это ускорит детоксикацию, — уточнил он.

Для улучшения общего самочувствия необходимо совершить прогулку на свежем воздухе, воздержавшись от сильных физических нагрузок, заключил врач.

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