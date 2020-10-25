Горячие новости
Читайте также

Пятилетнего мальчика Subaru сбил на полном ходу в Алматы

Сейчас мальчик находится в детской травматологии, за его жизнь борются врачи.

Фото : PUBLIKA.MD25 октября 2020, 16:24

Пятилетний мальчик попал под колеса иномарки в Алматы. Происшествие запечатали камеры наблюдения, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло на улице Постышева в Турксибском районе Алматы. На кадрах видно, что мальчик, стоявший с семьей на тротуаре, в какой-то момент выскочил на дорогу прямо под колеса автомобиля Subaru. Водитель не успел затормозить, ребенка отшвырнуло на несколько метров вперед. Автомобиль остановился, семья и водитель бросились к пострадавшему.

Сейчас мальчик находится в детской травматологии, за его жизнь борются врачи. Полицейские изучают видео происшествия.

В ДП Алматы сообщили, что по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты