Пятилетнего мальчика Subaru сбил на полном ходу в Алматы

Сейчас мальчик находится в детской травматологии, за его жизнь борются врачи.

Пятилетний мальчик попал под колеса иномарки в Алматы. Происшествие запечатали камеры наблюдения, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло на улице Постышева в Турксибском районе Алматы. На кадрах видно, что мальчик, стоявший с семьей на тротуаре, в какой-то момент выскочил на дорогу прямо под колеса автомобиля Subaru. Водитель не успел затормозить, ребенка отшвырнуло на несколько метров вперед. Автомобиль остановился, семья и водитель бросились к пострадавшему.

Сейчас мальчик находится в детской травматологии, за его жизнь борются врачи. Полицейские изучают видео происшествия.

В ДП Алматы сообщили, что по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

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