Внесены изменения в постановление о карантине в Туркестанской области
Кинотеатрам разрешат работу, но одновременно будут установлены блокпосты на границе с Жамбылской и Кызылординской областями.
Главный государственный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов внес изменения в постановление о продлении ограничительных карантинных мер в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.
Изменения и дополнения включают в себя:
Запрет на проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, развлекательных культурно-массовых мероприятий, форумов, конференций, семинаров, выставок и т. д.), за исключением чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований без участия зрителей (при пустых трибунах).
Разрешается работа кинотеатров на открытом воздухе.
Возобновляется деятельность детских дошкольных (в том числе дежурных групп) учреждений;
По-прежнему ограничивается выход на улицу лицам старше 65 лет без крайней необходимости;
Деятельность продовольственных и непродовольственных крытых рынков будет ограничена в будние дни с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 17:00 с заполняемостью не более 30% 4 кв. м на 1 посетителя с приостановлением работы в воскресенье и праздничные дни.
Деятельность торговых развлекательных центров, торговых домов (заполняемостью не более 30% 4 кв. м на 1 посетителя) ограничить в будние дни с 9:00 до 22:00, в субботу с 9:00 до 17:00 с приостановлением работы в воскресенье и праздничные дни.
Кинотеатрам разрешается работать при условии заполняемости не более 30% с усилением санитарно-дезинфекционного режима и социальной дистанции.
Вместе с ослаблением, есть и усиление карантинных мер. Так, акимам Тюлькубасского района и города Кентау, начальнику полиции Туркестанской области, руководителю управления общественного здоровья Туркестанской области необходимо организовать санитарные блокпосты на границе с Жамбылской и Кызылординской областями с круглосуточным режимом работы.
Постановление вступает в силу с 26 октября.
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