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Режим ЧП из-за коронавируса объявили в Испании

Если ситуация с коронавирусом будет становиться хуже, то мера может быть продлена еще на полгода.

Фото : DW26 октября 2020, 07:02

Режим чрезвычайного положения был введен на всей территории Испании, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Соответствующие меры были приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса, .

Режим ЧП в стране будет действовать 15 дней. Если ситуация с коронавирусом будет становиться хуже, то мера может быть продлена еще на полгода.

Испанцам временно запрещено выходить на улицу с 23:00 до 06:00 утра. Будут действовать ограничительные меры на социальные контакты, возможно ограничение передвижения в отдельных регионах.

Запреты не будут распространяться только на Канарские острова. Этот регион продолжит принимать туристов для поддержания экономических показателей.

Испания в марте уже вводила режим ЧП из-за роста числа заболевших COVID-19. Однако на тот момент в стране действовали более строгие ограничения. За все время пандемии в Испании было подтверждено более миллиона случаев коронавируса.


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