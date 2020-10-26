Режим ЧП из-за коронавируса объявили в Испании

Если ситуация с коронавирусом будет становиться хуже, то мера может быть продлена еще на полгода.

Режим чрезвычайного положения был введен на всей территории Испании, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Соответствующие меры были приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса, .

Режим ЧП в стране будет действовать 15 дней. Если ситуация с коронавирусом будет становиться хуже, то мера может быть продлена еще на полгода.

Испанцам временно запрещено выходить на улицу с 23:00 до 06:00 утра. Будут действовать ограничительные меры на социальные контакты, возможно ограничение передвижения в отдельных регионах.

Запреты не будут распространяться только на Канарские острова. Этот регион продолжит принимать туристов для поддержания экономических показателей.

Испания в марте уже вводила режим ЧП из-за роста числа заболевших COVID-19. Однако на тот момент в стране действовали более строгие ограничения. За все время пандемии в Испании было подтверждено более миллиона случаев коронавируса.

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