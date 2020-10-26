До 110 542 увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 октября 2020 года в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 110 542 случаев, из них:

:zap: в городе Алматы - 14662(+15),

:zap: в городе Нур-Султан - 14433(+23),

:zap: в Атырауской области - 11257(+3),

:zap: в Карагандинской области - 10500(+10),

:zap: в ВКО - 9167 (+25),

:zap: в ЗКО - 6966(+5),

:zap: в городе Шымкент - 5225(+0),

:zap: в Алматинской области - 5089(+8),

:zap: в СКО - 4364(+9),

:zap: в Жамбылской области - 4172(+3),

:zap: в Павлодарской области - 4156(+12),

:zap: в Акмолинской области - 3634(+14),

:zap: в Костанайской области - 3587(+6),

:zap: в Туркестанской области - 3408(+2),

:zap: в Мангистауской области - 3385(+1),

:zap: в Актюбинской области - 3285(+4),

:zap: в Кызылординской области - 3252(+0).

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