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Новые случаи коронавирусной пневмонии выявлены в Казахстане

Всего с 1 августа зарегистрировано заболевших – 36 921.

Фото : Shutterstoc26 октября 2020, 09:07

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 26 октября предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 26 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 71 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36921, летальных случаев - 394, выздоровевших - 28531.


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