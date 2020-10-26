В Казахстане за сутки скончались шесть человек от коронавируса и пневмонии
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 042 человека
Фото : liter.kz26 октября 2020, 09:08
В Казахстане за сутки скончались пять человек от коронавируса и один от пневмонии, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 042 человека, среди которых 246 детей. В стационарах находится – 2 283 пациента, на амбулаторном уровне – 759.
119 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – крайней степени тяжести, 18 - на аппаратах ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения.
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