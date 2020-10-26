В Казахстане за сутки скончались шесть человек от коронавируса и пневмонии 

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 042 человека

В Казахстане за сутки скончались пять человек от коронавируса и один от пневмонии, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 042 человека, среди которых 246 детей. В стационарах находится – 2 283 пациента, на амбулаторном уровне – 759.

119 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – крайней степени тяжести, 18 - на аппаратах ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения.

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