Оцифровка сферы ЖКХ удобна - глава управления цифровизации Нур-Султана

В настоящее время договора с монополистами заключаются в электронном виде на портале IQala в круглосуточном режиме. Это позволило сократить время оказания всех 134 услуг в несколько раз.

На сегодня проекты в цифровизации в столице реализуются по шести основным направлениям. В нынешних условиях это дает возможность, чтобы все жизненно важные процессы продолжали функционировать, при этом сохраняя карантинные ограничения, но максимально прозрачно и оперативно. О том, как проходит процесс цифровизации в ЖКХ рассказала руководитель управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан Ботагоз Касабек, передает корреспондент zakon.kz.

- Ботагоз Абдихамитқызы, какие сегодня проекты реализуются по линии цифровизации у нас в столице?

- На сегодняшний день в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" реализуются приоритетные проекты по 6 ключевым направлениям (цифровизация сфер образования, здравоохранения, безопасности, ЖКХ и транспорта, автоматизация госуслуг).

- Почему в целом пришла такая необходимость проводить цифровизацию во всех сферах?

- В нынешних условиях очень важен оперативный переход на онлайн формат, чтобы все жизненно необходимые процессы продолжали функционировать. Путем внедрения современных IT-технологии решаются многие важные вопросы в жизнедеятельности города. Здесь цифровизация осуществляет ключевую роль, позволяет гражданам получать доступ к услугам быстрее и проще, а также способствует оптимизации и повышении точности всех процессов.

Основные преимущества, которые дает цифровая трансформация это безусловно: "гибкость" и ускорение всех процессов, исключает личный контакт, облегчает процесс работы и взаимодействия госорганов, снижение коррупционных рисков, улучшения качество предоставляемых услуг, экономии денежных средств и времени. Граждане могут решать все вопросы в режиме онлайн. Например, получить консультацию врача не выходя из дома.

- Расскажите пожалуйста более подробнее о проектах в сфере ЖКХ?

- По части автоматизации ЖКХ в 2019 году был запущен городской центр поддержки предпринимателей - "iQala". Посредством единого окна iQala можно получить технические условия для предпринимателей и физических лиц одним обращением. Сейчас это можно сделать в центре "iQala" или на сайте одним заявлением. В настоящее время договора с монополистами заключаются в электронном виде на портале iQala в круглосуточном режиме. Это позволило сократить время оказания услуг в несколько раз. Все 134 услуг iQala оцифрованы и доступны на сайте www.iqala.kz для физических, так и юридических лиц.

- Как цифровизация повлияет, например, на сферы строительства и ЖКХ?

Положительный эффект от внедрения цифровизации в сфере ЖКХ это в первую очередь прозрачность, автоматизация экспертизы проектно-сметной документации, достоверность при подсчетах материалов и ресурсов, исключение коррупционных рисков и несоответствия между смежными разделами проекта. Технология информационного моделирования в сфере строительства обеспечит своевременную реализации строительных проектов, повысит качество строительных работ.

Плюс для жителей: сокращение потребления, нет необходимости в выходные дни отправлять контролеров по квартирам для снятия показаний, не происходит искажения данных.

- При упоминании ЖКХ, наверное, многие обязательно вспомнят про КСК. Что цифровизация изменит в этом направлении и как вообще это будет выглядеть?

- В настоящее время ведётся реформа ЖКХ, идёт переход от старых форм управления (ПК, КСК, ТОО и ИП) к Новым (ОСИ объединения собственников имущества или ПТ простые товарищества). Переход к ОСИ и ПК предоставляет полную интеграцию по всем показателям, прозрачность и оставляет выбор за жильцами.

- Какие проекты уже внедрены и используются гражданами?

- Особое внимание уделяется автоматизации госуслуг. Сегодня акиматом оказывается 160 государственных услуг, 147 из них автоматизированы (92%). В числе столичных проектов цифровизации – мобильное приложение "Smart Astana", является технологическим брендом акимата столицы и как мы ранее упоминали проект по автоматизации ЖКХ – iQala. Помимо этого, в Нур-Султане создается электронная карта земель - геопортал. Сейчас мы прорабатываем все оставшиеся детали. Здесь можно будет в режиме реального времени узнать о земельном участке всё: от его кадастрового номера до коммерческой принадлежности.

- Во всех проектах по линии ЖКХ затрагиваются интересы простых граждан и, например, монополистов. В любом случае помимо самих потребителей будет еще обратная сторона. Насколько они рады этим изменениям?

- Оцифровка удобна для обеих сторон как для жителей города, так и для монополистов. Если раньше нужен был личный прием, то сейчас все услуги можно предоставить и получить, не выходя из дома. Монополисты также заинтересованы в сотрудничестве, так как технические условия удобны, прозрачны и эффективны, что в нынешних условиях важно.

С недавнего времени по просьбе жителей города iQala был пополнен ещё одной новой услугой АО "Казахтелеком". Теперь жители столицы смогут воспользоваться услугой по подключению и переоформлению услуг телекоммуникации для физических как фронт-офисе центра, так и в режиме онлайн на портале www.iqala.kz. Данные интеграции, созданы для облегчения получения услуг, экономия денежных средств и времени для обеих сторон.

- Каковы сроки? Какой результат ожидаете к концу этого года?

- До конца текущего года будет оцифровано 100% оказываемых государственных услуг. Наша задача сегодня, создать максимально комфортные условия для всех сторон, вовлеченных в цифровизацию, предоставляя удобство, открытость и траспарентность. Для этого мы анализируем городские проблемы, которые требуют систематического решения, и согласно Концепции "Smart Astana" разрабатываем и внедряем соответствующие проекты.

- Не изменит ли пандемия коронавируса на сроки и реализацию этих планов?

- Можно сказать наоборот ускоряет. В нынешних условиях необходима оперативная цифровизация всех сфер для исключения личного контакта и взаимодействия.

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