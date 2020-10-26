Как интернет-мошенники обманывают казахстанцев

За 2020 год органами внутренних дел раскрыто 1700 таких преступлений, задержано около 400 лиц.

В Министерстве внутренних дел рассказали о наиболее распространенных видах интернет-преступлений, передает корреспондент zakon.kz.

Заместитель начальника Департамента криминальной полиции Ерлан Омарбеков отметил, что за последние три года наблюдается рост регистрации таких преступлений в два раза, с 4 до 8 тыс. В текущем году органами внутренних дел раскрыто 1700 интернет-преступлений, задержано около 400 лиц.

Большинство преступлений носят трансграничный характер, жертва может находиться в одном регионе, а мошенник в другом, иногда и в другой стране. (…) Мошенники легко адаптируются к новым условиям жизни, берут в оборот тренды в сфере обслуживания населения и оказания услуг, банковских операций, рекламы и торговли. Совершенствуют различные инструменты и подходы, - сказал Ерлан Омарбеков на брифинге МВД.

Самый распространенный вид мошенничества связан с размещением объявлений о продаже товаров или оказании услуг на интернет-площадках. Как правило, мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой, быстрым предоставлением товара или услуги.

Покупателей просят внести частичную или полную предоплату на счета, которые оформлены на третьих лиц. К примеру, в июне в Алматинской области задержана группа, которая обманывала граждан путем размещения в интернете ложных объявлений о продаже автозапчастей. После получения предоплаты, заказы не выполнялись. Преступники снимали деньги в банкоматах с использованием мер конспирации. На данное время доказано совершение 17 преступлений, ущерб около 1 млн тенге, - рассказал начальник криминальной полиции.

Кроме того, участились случаи оформления онлайн-кредитов третьими лицами.

Мошенник находит владельца интернет-объявления и предлагает произвести предоплату или полную оплату за товар по банковским реквизитам. Надеясь быстро получить деньги, хозяин объявления добровольно передает свои персональные данные, которые впоследствии используются для оформления онлайн-займа. Преступник умышленно оформляет в кредит сумму выше, чем стоимость товара указанного в объявлении. После поступления на карту продавца денег, мошенник просит вернуть ему разницу, мотивируя ошибочным переводом. Ни о чем не подозревающий продавец самостоятельно перечисляет на счет мошенника эту разницу, а после узнает, что на его имя был оформлен кредит, - добавил он.

Известны способы завладения персональными данными граждан для получения доступа к банковским картам и депозитам. Так, на сотовые телефоны граждан звонят "представители банка" и сообщают о подозрительных операциях с карточкой клиента.

Для блокирования операции предлагают уточнить реквизиты на карте и CVV-код на ее обороте. С помощью полученных данных подключается интернет-банкинг и пропадают находящиеся на счетах деньги.

В другом случае, мошенники беспорядочно звонят либо направляют SMS-рассылки о том, что ваш абонентский номер является выигрышным по результатам акции, проводимой компанией. Выигрыш предлагается забрать с другого города либо получить на банковскую карту его стоимость. После получения необходимых реквизитов преступник также подключает на свое устройство интернет-банкинг и похищает деньги, - подчеркнул Омарбеков.

Не менее распространен вид мошенничества под предлогом выгодных вложений. В социальных сетях размещается реклама с предложением вложить деньги на букмекерские ставки, биржи. Мошенник убеждает своих жертв в том, что он владеет нужной информацией для гарантированного получения прибыли. Это могут быть прогнозы результатов различных игр и соревнований, биржевые котировки известных крупных компаний.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, в МВД рекомендуют:

-ни в коем случае не сообщать никому персональные данные, реквизиты пластиковых карт;

-не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова;

-не доверять сомнительным источникам информации;

-без проверки не производить предоплату за товар;

-не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем, без прозрачного источника дохода;

-регулярно производить смену паролей доступа к услугам банкинга и пользоваться мерами безопасности, которые существуют в платежных системах;

-проверять движение денег на своих счетах.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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