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В Казахстане сохраняются осадки

Лишь на западе в течение трех дней ожидается погода без осадков.

Фото : 24.kz26 октября 2020, 12:07

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 27-29 октября, сообщает zakon.kz.

В начале недели циклон из районов Финляндии, с большим запасом влаги, сохранит свое влияние на погоду большей части Казахстана. Сохраняются осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильные.

Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра. На северной половине страны – с низовыми метелями, - сообщили в ведомстве.

Лишь к середине недели на большую часть республики сместится Западный антициклон, с которым ожидается понижение температуры. На западе в течение трех дней ожидается погода без осадков.


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