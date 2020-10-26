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В Кызылорде работают над созданием стекольного и химического кластеров

Сейчас прорабатывается возможность создания вокруг завода 8 сопутствующих производств.

Фото : пресс-служба26 октября 2020, 13:23

С вводом стекольного завода в Кызылорде планируется создание стекольного кластера, сообщает zakon.kz.

В настоящее время прорабатывается возможность создания вокруг завода 8 сопутствующих производств. Общая стоимость проектов – порядка 27 млрд.тенге с созданием 336 рабочих мест.

На сегодняшний день с инвесторами уже начата работа по реализации 3 проектов общей стоимостью 16 млрд.тенге по созданию производства стекловолокна, зеркал, стеклянной посуды и тары.

Химический кластер планируется создать вокруг завода по производству кальцинированной соды. Предполагается создание производств по выпуску пищевой соды, моющих средств, растворителей, химикатов и другой продукции.


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