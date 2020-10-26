Безработица в условиях пандемии

В этом году увеличен план по общественным работам по госпрограмме "Еңбек" с 3 до 14 тысяч.

В условиях кризиса стало видно, насколько уязвимым может быть рынок труда, снижение экономической активности отрицательно сказалось на количестве рабочих мест.

В связи с чем государством предпринимаются меры для смягчения последствий кризиса, разрабатываются стратегии для восстановления рынка труда.

В рамках антикризисных мер с текущего года реализуется Дорожная карта занятости, где по Алматы предусмотрено создание 26 тысяч рабочих мест, 50% создаваемых рабочих мест обеспечивается за счет направления безработных через Центр занятости населения. На сегодня уже создано более 20 тысяч рабочих мест, через Центр занятости трудоустроено порядка 10 тысяч безработных.

Вместе с тем в текущем году увеличен план по общественным работам по госпрограмме "Еңбек" с 3 до 14 тысяч. Воспользовались данной мерой содействия занятости 15,6 тысяч безработных. На другие временные рабочие места направлено 2,6 тыс., в том числе молодежную практику – 1,4 тысячи выпускников вузов и колледжей.

Продолжено направление на краткосрочное профобучение безработных, где заняты более 1 тыс. чел. После завершения курсов выпускники будут направляться на постоянную работу.

На открытие собственного бизнеса или продвижение существующего выдано более 1,7 тыс. грантов по 200 МРП. Основными видами деятельности являются швейное дело, приготовление пищи, маникюрное и парикмахерское искусство и др.

Таким образом, несмотря на то, что рынок труда в Казахстане находится под сильным влиянием пандемии и ее последствий, государство предпринимает действенные меры по недопущению рисков роста уязвимости населения путем реализации программы "Еңбек" и Дорожной карты занятости.

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