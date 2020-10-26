Осуждены адвокаты экс-главы ЕНПФ Ерденаева

Они взяли с родных Ерденаева 150 тыс. долларов США, чтобы передать следователю, но присвоили деньги.

В Алматы вынесен приговор адвокатам осужденного бывшего главы ЕНПФ Руслана Ерденаева, передает zakon.kz.

Дело рассматривалось в межрайонном уголовном суде Алматы.

Завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении адвокатов Г. Смагул и А. Блок, признанных виновными по ст. 190 ч.4 п.2 УК (хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, в отношении двух и более лиц, в особо крупном размере) и 28 ч.4, 367 ч.4 УК (подстрекательство к даче взятки), - сказано в сообщении суда.

В суде установлено, что Смагул и Блок, будучи адвокатами подозреваемого - экс-главы ЕНПФ, с конца января по март 2017 года склонили его родственников к даче взятки следователю и его начальству, чтобы освободить из-под ареста Ерденаева и прекратить дело, не намереваясь при этом передавать деньги.

Сообщается, что адвокаты, под предлогом передачи денег должностным лицам, получили от родственников Ерденаева 150 000 долларов США. И, не выполнив обещания, присвоили деньги.

Приговором суда Смагул и Блок осуждены к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права заниматься адвокатской деятельностью. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в суде.

Бывший глава ЕНПФ Руслан Ерденаев 18 апреля 2018 года был приговорен к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным во взяточничестве и растрате чужого имущества.

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