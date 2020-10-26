В Казахстане разрешили открыть театры и проводить в мечетях коллективные намазы
Театрам разрешили работать со 2 ноября.
Фото : gatob.kz26 октября 2020, 19:43
Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса разрешила работать театрам и проводить коллективные намазы в мечетях, передает zakon.kz.
Пресс-служба премьер-министра сообщила, что МВК разрешает со 2 ноября:
- работу театров до 30% заполняемости, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим);
- проведение коллективного намаза в мечетях (бес намаз) за исключением жума намаза, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции 2 м при молитве, масочного режима, термометрии усиленный санитарно-дезинфекционный режим).
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