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Мамин поручил запретить казахстанцам летать за рубеж без ПЦР-справок

Такое поручение он дал Министерству индустрии и инфраструктурного развития.

Фото : Pixabay26 октября 2020, 19:55

Премьер-министр Аскар Мамин поручил Министерству индустрии запретить авиакомпаниям впускать в самолеты пассажиров без результатов ПЦР-тестов, передает zakon.kz.

Премьер-Министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям, осуществляющим международные авиаперевозки посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов, - говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Кроме того, на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса он поручил ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов.


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