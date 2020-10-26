Мамин поручил запретить казахстанцам летать за рубеж без ПЦР-справок

Такое поручение он дал Министерству индустрии и инфраструктурного развития.

Фото : Pixabay

Премьер-министр Аскар Мамин поручил Министерству индустрии запретить авиакомпаниям впускать в самолеты пассажиров без результатов ПЦР-тестов, передает zakon.kz. Премьер-Министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям, осуществляющим международные авиаперевозки посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов, - говорится в сообщении пресс-службы премьера. Кроме того, на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса он поручил ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов.

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