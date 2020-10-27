Врач назвал два продукта, которые увеличивают риск возникновения рака

Раковые клетки нуждаются в постоянном питании, и для этого лучше всего подходит глюкоза.

Чрезмерное употребление сахара и красного мяса увеличивает риск развития раковых заболеваний, сообщает zakon.kz.

Об этом телеканалу "Звезда" рассказал доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой хирургии и онкологии РУДН Константин Титов.

Употребление сахара способствует ожирению. Это может привести не только к гипертонической болезни, но и сахарному диабету второго типа, на фоне которого часто появляется рак.

Раковые клетки нуждаются в постоянном питании, и для этого лучше всего подходит глюкоза. Кроме того, диабет второго типа при чрезмерном употреблении сахара может усугубиться до такой степени, что поджелудочная железа перестанет вырабатывать важный для организма гормон инсулин.

Красное мясо, по словам онколога, содержит больше количество канцерогенов, особенно в жареном виде. Он также порекомендовал воздержаться от употребления в пищу переработанного или приготовленного на углях мяса.

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