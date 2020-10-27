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Два казахстанских боксера попали в ТОП-10 лучших проспектов

В ТОП-10 вошли Турсынбай Кулахмет и Бек Нурмаганбет.

Фото : sports.kz27 октября 2020, 07:44

Сайт Asianboxing.info назвал свою десятку лучших азиатских проспектов на данный момент — в их числе оказались два боксера из Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В ТОП-10 вошли дебютировавшие недавно на профи-ринге Турсынбай Кулахмет (1-0, 1 КО) и Бек Нурмаганбет (1-0, 1 КО). Кулахмет начал профессиональную карьеру 23 августа, заставив сняться в четвертом раунде своего соотечественника — Сагадата Рахманкулова (6-2, 4 КО).

Свой следующий бой Турсынбай проведет 11 ноября против британца Маколея Макгоуэна (14-0-1, 3 КО).

Нурмаганбет дебютировал в профессионалах 26 июля — он нокаутировал в первом раунде венгра Тамаша Ласку (19-23-1, 10 КО). Второй бой Бека запланирован на 31 октября — его соперником будет боксер из Танзании Абдалла Паззи (28-7-1, 25 КО).


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