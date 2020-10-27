142 казахстанца заразились коронавирусом за сутки
Всего в стране подтверждено 110 684 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 142 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 110 684 случаев, из них:
в городе Алматы - 14672(+10),
в городе Нур-Султан - 14453(+20),
в Атырауской области - 11262(+5),
в Карагандинской области - 10510(+10),
в ВКО - 9197 (+30),
в ЗКО - 6975(+9),
в городе Шымкент - 5226(+1),
в Алматинской области - 5094(+5),
в СКО - 4375(+11),
в Жамбылской области - 4175(+3),
в Павлодарской области - 4170(+14),
в Акмолинской области - 3646(+12),
в Костанайской области - 3594(+7),
в Туркестанской области - 3408(+0),
в Мангистауской области - 3388(+3),
в Актюбинской области - 3287(+2),
в Кызылординской области - 3252(+0).
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