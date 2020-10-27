142 казахстанца заразились коронавирусом за сутки

Всего в стране подтверждено 110 684 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 142 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 110 684 случаев, из них:

в городе Алматы - 14672(+10),

в городе Нур-Султан - 14453(+20),

в Атырауской области - 11262(+5),

в Карагандинской области - 10510(+10),

в ВКО - 9197 (+30),

в ЗКО - 6975(+9),

в городе Шымкент - 5226(+1),

в Алматинской области - 5094(+5),

в СКО - 4375(+11),

в Жамбылской области - 4175(+3),

в Павлодарской области - 4170(+14),

в Акмолинской области - 3646(+12),

в Костанайской области - 3594(+7),

в Туркестанской области - 3408(+0),

в Мангистауской области - 3388(+3),

в Актюбинской области - 3287(+2),

в Кызылординской области - 3252(+0).

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