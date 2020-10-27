Подпольное казино под видом компьютерного клуба функционировало в Таразе

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье.

В одном из кафе Тараза под видом компьютерного клуба без лицензии функционирует подпольное казино, сообщает zakon.kz .

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК установлено, что в одном из кафе Тараза под видом компьютерного клуба без лицензии и с нарушением требований законодательства РК функционирует подпольное казино

В результате оперативно-следственных мероприятий пресечен факт незаконной игорной деятельности группы лиц. В ходе осмотра по установленному адресу были обнаружены и изъяты 25 компьютеров, 6 мониторов, 4 игровых терминала и 5 игровых аппаратов (слот-машины).

В настоящее время по данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса), проводятся следственные мероприятия.

Справочно: Комитетом по финансовому мониторингу активизирована работа по ликвидации незаконных игорных заведений на всей территории страны. В целом, в рамках ОПМ "Стоп-игра" пресечена деятельность 206 незаконных игровых точек, ликвидировано 7 подпольных казино и 30 букмекерских контор, из незаконного оборота изъято более 2600 игровых автоматов, терминалов и покерных столов.

Следует отметить, что за предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса предусмотрена уголовная ответственность по статье 307 УК РК в виде лишения свободы до двух лет.

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