Китай и Южная Корея обеспокоены планами Японии по сбросу воды с Фукусимы в океан

Власти Японии пока не решили, следует ли сбрасывать миллион тонн воды с АЭС.

Китай и Южная Корея выразили обеспокоенность возможным сбросом загрязненной воды с Фукусимы в Тихий Океан, передает zakon.kz.

По мнению экспертов, опрошенных Global Times, этот вопрос станет долгосрочным фактором стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и станет препятствием для экономических и социальных проектов.

Стоит отметить, что власти Японии пока не решили, следует ли сбрасывать миллион тонн воды с АЭС. В начале сентября министр окружающей среды Японии Есиаки Харада заявил, что сбросить воду в океан - это единственное решение.

Международная независимая неправительственная экологическая организация Greenpeace опубликовала доклад о Фукусиме, в котором говорится о потенциальном влиянии сброса воды на ДНК человека. Доклад вызвал бурные обсуждения в Китае.

Автор доклада и старший специалист Greenpeace Germany Шон Берни заявил, что радиоактивность будет распространяться через океанские течения.

Например, крупные выбросы, произошедшие с марта 2011 года, показывают, что радиоактивный цезий достигает Восточно-Китайского моря. Хотя уровни любых будущих выбросов из Фукусимы в Восточно-Китайском море, вероятно, будут низкими по сравнению с уровнями вдоль японского побережья, нет никаких оснований для загрязнения морской среды радиоактивными материалами, - сказал он.

Директор Института общественных и экологических проблем Ма Цзюнь заявил, что, несмотря на расстояние и океанские течения, риски и неопределенность остаются высокими.

Губернатор Чеджудо в Южной Корее пригрозил подать в суд на Японию, если она выпустит радиоактивную воду в Тихий океан. Главная озабоченность Южной Кореи заключается в том, что вода может достичь страны и угрожать безопасности вод и окружающей среды.

Атомная электростанция Дайити в Фукусиме вышла из строя в марте 2011 года. Эта катастрофа поставила под сомнение безопасность ядерной энергетики во всем мире.

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