В Мангистауской области с начала года работу получили более семи тысяч человек
На первом месте по обеспечению рабочими местами находится Мангистауский район.
Сегодня под председательством акима Мангистауской области Серикбая Трумова состоялось очередное аппаратное совещание. На повестке дня - вопросы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, реализация госпрограммы "Дорожная карта занятости", готовность сельскохозяйственных товаропроизводителей к осенне-зимнему сезону, в том числе о заготовка кормов для скота, а также исполнение государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек".
О ходе реализации государственной программы "Дорожной карты занятости" рассказал руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Чингиз Дюйсенов. По его данным, с начала года в области трудоустроено 7 653 человек. На первом месте по обеспечению рабочими местами находится Мангистауский район, на последнем – город Жанаозен. Через центры занятости – 4965 человек. Лидирует Бейнеуский район, отстает Мангистауский. В 16-ти из 32 проектов по "Дорожной карте занятости" выполнен план по трудоустройству.
Также в ходе совещания с докладом о ходе работ по заготовке кормов к зиме выступил исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства Бактыбай Изимтаев.
На сегодня по всей области заготовлено 49 579 тонн корма на зиму. Из них 26 686 тонн - сено.
Заготовкой занимались 22 бригады, ими было собрано – 7 100 тонн. 19 586 тонн завезено из соседних областей.
Кроме того, в хранении у крупных крестьянских хозяйств имеется 4 356 тонн сена. В итоге общий объем отгруженных кормов из других областей и заготовленных в нашем регионе составил 22 893 тонны. Соответственно, показатель текущего года в 1,9 раза выше прошлогоднего. Кроме того, до конца года планируется дополнительно перевезти 11 100 тонн кормов из других областей. К концу года общий объем составит 34 000 тонн. Таким образом, план по заготовке кормов в этом году будет выполнен на 117%.
В целях полного обеспечения области кормами для зимовки скота, на период 2020-2021 годов, на основании средств, выделенных АО "СПК" Каспий" из местного бюджета, 500 тонн отрубей находится на хранении в ТОО "Муса-Нан".
Также в ходе аппаратного совещания был поднят вопрос о выполнении государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек". В целях развития предпринимательства в малых городах и сельских населенных пунктах в том числе в сфере сельского хозяйства на 2020 год выделено 1 202 396 000. тенге. В настоящее время принято 265 заявок на сумму 1 229 396 000 тенге, из них одобрено 259 заявок на сумму 1 202 396 000 тенге. На данный момент регистрируются еще 5 заявок на сумму 18 041 000 тенге, создано 323 рабочих места.
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