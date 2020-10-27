Навальный злоупотребляет - немцы

Его осудили за высказывания в адрес экс-канцлера и ксенофобию.

Навальный злоупотребляет правом гостя. Так считают некоторые немцы, приславшие в газету Süddeutsche Zeitung письма с высказыванием недовольства поведением и высказываниями блогера, передает zakon.kz.

Вольфганг Хайнц отметил, что Навальный высказал оскорбление в адрес экс-канцлера Герхарда Шредера, цитирует РИА Новости.

Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику, - написал читатель в своем обращении.

Хайнц осуждает блогера и националистические, ксенофобские заявления.

Еще один читатель Петер Фендт тоже вступился за экс-канцлера, он назвал его одним из лучших лидеров Германии.

И, на самом деле, Германия должна быть максимально заинтересована в хороших отношениях с Россией, а также с ее президентом Владимиром Путиным, - написал Фендт.

Вольфрам Зальцер в своем письме в газету призывает не подражать Навальному. Он написал о критике блогера в адрес России, его выступлении против реализации "Северного потока-2" и заявлений в адрес Путина и Шредера.

Зальцера возмущает то, что нынешнее правительство Германии "заглядывает в рот" Навальному. Тот, по мнению немца, "оправдывает неприкрытую ксенофобию". Зальцер вспомнил слова Навального о том, что якобы каждое второе тяжкое преступление в Москве совершают мигранты, а также об его участии в "русском марше", организованном националистами.

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