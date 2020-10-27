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Мамин назвал два важных закона, которые примут в 2021 году

Премьер-министр поручил первым руководителям государственных органов обратить особое внимание на качество законопроектов/

Фото : primeminister.kz27 октября 2020, 10:32

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен План законопроектных работ правительства на 2021 год, передает zakon.kz.

Выступая с докладом, министр юстиции Марат Бекетаев сообщил, что План предусматривает разработку 19 законопроектов, которые направлены на дальнейшее развитие сферы биржевой торговли, противодействия коррупции, развития земельных отношений, транспорта, правоохранительной службы и геодезии, картографии, волонтерской деятельности и благотворительности, биологической безопасности.

В следующем году мы должны внести в Парламент два проекта закона, вытекающие из Послания главы государства от 1 сентября 2020 года. Это законопроекты по вопросам развития биржевой торговли и противодействия коррупции. В План 2021 года также включены три новых проекта законов. Это законопроекты по вопросам геодезии, биологической безопасности и военной полиции, — сказал Аскар Мамин.

Премьер-министр поручил первым руководителям государственных органов обратить особое внимание на качество законопроектов и своевременность их внесения в Правительство и Парламент.


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