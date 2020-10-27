В Алматы вырубят и пересадят деревья на улице Абая

Всего из 306 деревьев вырублены будут 47, пересажено на другие участки 23 дерева.

Стало известно, что ждет деревья, растущие на зеленой полосе по улице Абая в Алматы, передает zakon.kz.

Управление зеленой экономики Алматы провело выездное совещение рабочей группы, в которую входят специалисты, дендрологи и общественники. Они изучили состояние деревьев на разделительной полосе дороги на проспекте Абая от проспекта Достык до улицы Байтурсынова.

В ходе объезда установлено, что на данном участке произрастают 306 дерева. Из них хвойных 254, лиственных 26, плодовых 24, кустарников 2.

Специалисты осмотрели их. Выяснилось, что часть из них в неудовлетворительном состоянии. Деревья высохли. Комиссия постановила разрешить вырубку аварийных, высохших деревьев. Всего из 306 деревьев вырублены будут 47, пересажено на другие участки 23 дерева. Пересадка начнется сегодня, 27 октября.

Вырубка на данном участке проводится в первую очередь для устранения аварийной ситуации. Сносимые деревья представляют угрозу падения. Мы хотим омолодить зеленый фонд города и привести в эстетический вид разделительной полосы пр. Абая от пр. Достык до ул. Байтурсынова, - сказал заместитель руководителя управления зеленой экономики Алматы Улан Абдулдаев.

Член рабочей группы, руководитель сектора защиты леса и зеленых насаждений института защиты карантина растений, кандидат биологических наук Нуржан Мухамадиев пояснил, что зеленые насаждения на разделительной полосе проспекта Абая в последнее время потеряли свой эстетический и декоративный вид. Высаживалось все там хаотично: есть и хвойные и лиственные и плодовые деревья.

Другими словами, соседствуют сосна, ель, туя и тут же яблоня. Хуже всего на этом участке себя чувствуют плодовые сорта. Дело в том, что на проспекте Абая загруженная проезжая часть, там очень много транспорта, а это выхлопные газы. Вторая причина усыхания снова упирается в машины: зимой на дорогу сыплют солевые реагенты, что негативно сказывается на плодовых деревьях. Хотелось бы видеть разделительную полосу на проспекте Абая в едином стиле. Необходимо высадить засухоустойчивые и солеустойчивые породы. Например, прекрасно подошел бы ясень. В целом, с Абая часть усыхающих деревьев необходимо снести, высадив взамен другие, приспособленные к этому участку деревья. Есть другая часть: сформированные сосна, вяз – их можно пересадить на другие участки города, - сказал он.

В Управлении пояснили, что ясень в зрелом возрасте довольно светолюбив, в молодом нередко обладает значительной теневыносливостью, цветет в апреле-мае до распускания листьев, которые не препятствуют опылению. Плоды созревают в сентябре-октябре, но на землю опадают только зимой или ранней весной. Крылатки образуются ежегодно в большом количестве. Благодаря большому количеству жиров и белков используются в пищу многими видами птиц и грызунов.

На плодородных почвах растет быстро, морозостоек, иногда страдает от поздних весенних заморозков. Плодоносит с 25-40 лет, живет до 300 лет. Распространяется самосевом и дичает. Листья опадают поздней осенью, часто зелеными.

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