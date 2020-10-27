От машины ничего не осталось - два человека погибли в Акмолинской области

Машина вылетела в кювет и загорелась.

На трассе в Акмолинской области машина вылетела в кювет и загорелась, погибли два человека, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП региона, авария произошла 26 октября. В 2.30 в дежурную часть Аккольского РОП поступило сообщение о том, что около аула Азат в кювет съехала машина марки Mazda Cronos.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что на 6 км. автодороги Азат - Степногорск 28-летний водитель Mazda, двигаясь из Степногорска в направлении Нур-Султана, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. После чего она загорелась.

К сожалению, в результате ДТП от полученных травм на месте скончались 28-летний водитель и его 39-летний пассажир. По данному факту стражи порядка начали уголовное дело по ст.345 ч.4 УК - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, - рассказали в полиции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственные действия продолжаются.

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