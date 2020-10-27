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Как наказали компанию, выбросившую три тонны медотходов под Нур-Султаном

Ее оштрафовали.

Фото : pixabay.com27 октября 2020, 12:24

Почти три тонны медицинских отходов (пробирки с кровью и шприцы) выкинули вблизи Нур-Султана в 2019 году. По указанному инциденту была проведена проверка, установлено виновное лицо - ТОО "Казпереработка", сообщает zakon.kz.

Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства инициировано проведение анализа всех предприятий, оказывающих услуги по переработке и утилизации медицинских отходов, по результатам которого
установлено, что имеются предприятия и медицинские учреждения у которых отсутствуют экологические разрешения на оказание услуг по переработке и утилизации медицинских отходов.

В ходе проверки установлено виновное лицо ТОО "Казпереработка", в отношении которого приняты меры административного характера по статьям 344, 351 КоАП, - сообщили в ведомстве.

Напомним, по своей характеристике медицинские отходы являются экологически опасными отходами янтарного уровня (инфицированные либо потенциально инфицированными предметами, загрязненные кровью и другими биологическим жидкостями предметами (шприцы, системы и т.д), которые могут привести к чрезвычайной санитарно-эпидемиологической обстановке.


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